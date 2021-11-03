У четвер, 4 листопада, без водопостачання буде 13 вулиць у Залізничному районі Львова. Води не буде з 10:00 до 18:00. Про це інформує «Львівводоканал».

«У зв'язку з перепідключенням новозбудованого водопроводу на вул. Орельська – Самарська з 10:00 до 18:00 буде припинено подачу води для мешканців окремих вулиць у Залізничному районі міста», – зазначено у повідомленні.

Води не буде за такими адресами:

вул. Ангарна, 18;

вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;

вул. Доробок, 48;

вул. Кондратюка – всі будинки;

вул. Низинна, 60;

вул. Орельська – всі будинки;

вул. Планерна, 12;

вул. Рудненська – всі будинки;

вул. Самарська – всі будинки;

вул. Сластіона, 58;

вул. Сяйво, 11, 17, 19, 21;

вул. Темницьких – всі будинки;

вул. Широка, 29, 75, 77.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. Через це вода може бути з іржею.