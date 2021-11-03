Окремі вулиці Залізничного району у четвер будуть без води
На вул. Орельській – Самарській перепідключатимуть водопровід
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У четвер, 4 листопада, без водопостачання буде 13 вулиць у Залізничному районі Львова. Води не буде з 10:00 до 18:00. Про це інформує «Львівводоканал».
«У зв'язку з перепідключенням новозбудованого водопроводу на вул. Орельська – Самарська з 10:00 до 18:00 буде припинено подачу води для мешканців окремих вулиць у Залізничному районі міста», – зазначено у повідомленні.
Води не буде за такими адресами:
- вул. Ангарна, 18;
- вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
- вул. Доробок, 48;
- вул. Кондратюка – всі будинки;
- вул. Низинна, 60;
- вул. Орельська – всі будинки;
- вул. Планерна, 12;
- вул. Рудненська – всі будинки;
- вул. Самарська – всі будинки;
- вул. Сластіона, 58;
- вул. Сяйво, 11, 17, 19, 21;
- вул. Темницьких – всі будинки;
- вул. Широка, 29, 75, 77.
Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. Через це вода може бути з іржею.
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