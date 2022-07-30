На Херсонщині військові РФ захопили офіс та склади агропідприємства, оголосивши націоналізацію товаро-матеріальних цінностей. Про це повідомила поліція Херсонської області.

«В Херсоні та трьох селах області озброєні військові РФ захопили офіс та склади агропідприємства. Робітникам окупанти повідомили про націоналізацію товаро-матеріальних цінностей, а також про призначення нового керівника», – повідомили в поліції.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Зазначається, що в Херсоні окупанти викрали місцевого жителя, а у чотирьох населених пунктах військові РФ захопили склади агропідприємства і привласнили все майно. Загалом за минулу добу поліція відкрила 10 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військовослужбовців армії РФ на території Херсонської області.