Олег Синютка в прямому ефірі ZAXID.NET LIVE

Вчора, 28 березня, голова Львівської ОДА Олег Синютка публічно звітував перед мешканцями Львова та області про свою роботу за минулий рік. Послухати його виступ у львівському Палаці мистецтв і особисто задати питання могли усі бажаючі, тим більше, що флаєри з інформацією про цей виступ навіть роздавали на вулицях.

Але якщо відкинути сотні офіційних цифр – чим пишається і чого соромиться Олег Синютка? Поговоримо з ним про це у прямому ефірі ZAXID.NET LIVE.

Після завершення програми на цій сторінці можна буде переглянути запис ефіру та прочитати повну розшифровку розмови.