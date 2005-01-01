Олег Синютка в прямому ефірі ZAXID.NET LIVE
Суспільство

Олег Синютка в прямому ефірі ZAXID.NET LIVE

Чим пишається і чого соромиться голова ЛОДА?

ZAXID.NET, сьогодні1120

Вчора, 28 березня, голова Львівської ОДА Олег Синютка публічно звітував перед мешканцями Львова та області про свою роботу за минулий рік. Послухати його виступ у львівському Палаці мистецтв і особисто задати питання могли усі бажаючі, тим більше, що флаєри з інформацією про цей виступ навіть роздавали на вулицях.

Але якщо відкинути сотні офіційних цифр – чим пишається і чого соромиться Олег Синютка? Поговоримо з ним про це у прямому ефірі ZAXID.NET LIVE.

Після завершення програми на цій сторінці можна буде переглянути запис ефіру та прочитати повну розшифровку розмови.

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