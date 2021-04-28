За словами Сергія Філімонова, суд змінив йому цілодобовий домашній арешт на нічний

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт для лідера організації «Гонор» Сергія Філімонова. Про це сам Філімонов написав у Facebook.

«Ще одна невелика перемога! Щойно Сергію Філімонову апеляційний суд змінив цілодобовий домашній арешт на нічний. Це однаково неправосудне рішення, але вже краще, ніж було», – прокоментував рішення суду активіст Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва 1 квітня відправив учасника акції протесту біля Офісу президента 20 березня Філімонова під цілодобовий домашній арешт. Суд також зобов’язав Філімонова здати закордонний паспорт і на першу вимогу прибути до слідчого.

Філімонову інкримінують хуліганство із застосуванням зброї або «іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень». Таким предметом слідство вважає фаєр. Сам Філімонов заперечує свою провину.

23 березня лідеру руху «Гонор», колишньому члену праворадикального «Національного корпусу» Сергієві Філімонову було вручено підозру в рамках розслідування правоохоронцями подій під Офісом президента.

«Гонор» бере участь в акціях за справедливість щодо активістів Сергія Стерненка і Катерини Гандзюк, водночас раніше деякі учасники руху входили до праворадикальних організацій.

Що це за справа?

20 березня, у день народження засудженого Сергія Стерненка, на акцію протесту під Офіс президента прийшли приблизно 700 людей. Вони вимагали звільнити Стерненка, а також обвинуваченого в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, відправити у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Учасники закидали будівлю фаєрами, підпалили табличку «Президент України» та розбили скло у дверях. В Офісі президента збитки оцінили у 2 млн грн.

Наразі відомо про підозри таким людям, які нібито брали участь у подіях 20 березня: Сергію Філімонову, Олексію Білковському, Роману Ратушному, Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, Артему Лісовцю. Адміністративні протоколи виписали Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Ігорю Поташенкову.

Строканя, Стафійчука та Ратушного, Гаджимурадова, Лісовця суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Пізніше Роману Ратушному суд скасував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.