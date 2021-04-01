Організатору акції на підтримку Сергія Стерненка Сергію Флімонову інкримінують хуліганство

Печерський районний суд обрав запобіжній захід Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента.

Філімонову інкримінують хуліганство, стаття передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Домашній арешт до 23 травня», – повідомив сам Філімонов у Twitter за результатами засідання суду 1 квітня.

Засідання мало відбутися ще того тижня, але його перенесли на 30 березня, потім – на 31. Учора адвокати Філімонова оголосили відвід судді, але це клопотання не задовольнили.

Філімонову вручили підозру 23 березня. У ній йдеться, що він і група осіб «демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до чинних правил і норм поведінки, діяли агресивно, використовуючи принесені з собою відповідні предмети та засоби, ... нанесли фарбниками на фасад будівлі непристойні надписи, кидали різноманітні предмети в бік споруди, пошкоджуючи фасад та вікна».

Там також вказано, що Філімонов та інші нібито палили табличку «Президент України» і кидали вогненебезпечні предмети – тобто «предмети заздалегідь заготовані для нанесення тілесних ушкоджень».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео з нарізкою подій, що відбулося в ході мітингу. Він повідомив, що з відео ідентифіковано сімох осіб. Геращенко наголосив, що всі особи, які знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно із законом.

Активіст Роман Ратушний, ім'я якого також було згадано на відео, заявив, що ролик принижує його честь і гідність та негативно впливає на його репутацію. Він просить спростувати «недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації». Учора Ратушного помістили під цілодобовий домашній арешт. До того аналогічний захід застосували щодо Влада Сорда якого затримали під час акції.

Мітинг на підтримку Стерненка під Офісом президента: що відомо

Увечері в суботу, 20 березня, під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка мітингарі розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

МВС зазначило, що поліцейські свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Одного з учасників акції – ветерана АТО/ООС Влада Сорда – затримали. Поліція також побила людей, які домагалися звільнення затриманого з відділку.

Пошкодження своєї будівлі Офіс президента оцінив у 2 млн грн. 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Увечері 22 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував нові підозри і «жорстку відповідь» учасникам акції на підтримку Сергія Стерненка.

Наразі відомо про підозри окрім Сорда повідомили таким учасникам протестів 20 березня: Сергію Філімонову, Олексію Білковському, Роману Ратушному, Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Артему Лісовцю та Ігорю Поташенкову. Ратушного, Сорда та Строканя відправили під домашній арешт.