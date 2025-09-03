Народний аматорський духовий оркестр «Гармонія» із села Ківшовата Таращанської громади на Київщині поклав звуки польоту іранського ударного безпілотника «Шахед» на ноти і створив увертюру із однойменною назвою. Відео виконання музичного твору оркестр розмістив у своїх соцмережах. «Такі увертюри чує кожен українець щоденно», – зазначив у коментарі ZAXID.NET гітарист Дмитро Корнієнко. Відтак музикантам лише залишилося покласти звуки «шахедів», які щоночі тероризують Київщину, на ноти та виконати мелодію. Корнієнко каже, що весь склад оркестру «Гармонія» ухвалив рішення створити увертюру із традиційним звуком війни. «Ми не мали на меті когось налякати чи образити. Головна ідея в тому, щоб показати усьому світу, що українці сильні, креативні і веселі. І ще раз подякувати ЗСУ, які нас захищають», – резюмував музикант.

Відео з інстаграм-сторінки оркестру «Гармонія»