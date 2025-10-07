Інцидент трапився на перегоні «Строганово – Мшинська» вранці 7 жовтня

У Ленінградській області Росії внаслідок диверсії на залізниці зійшли з рейок локомотив та вагони потяга, що перевозив військовий вантаж. Про це повідомили hromadske та низка інших медіа з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Як ідеться, інцидент трапився на ділянці залізниці між станціями «Строганово» та «Мшинська» вранці вівторка, 7 жовтня. Унаслідок успішно проведеної спецоперації партизанів вдалося паралізувати рух поїздів сполученням Санкт-Петербург – Псков.

Водночас в російській залізниці повідомили, що рух поїздів на перегоні «Строганово – Мшинська» зупинився через «технічні причини», а вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками по часу на кілька годин.

Співрозмовник журналістів розповів, що на місці, де стався вибух, працюють спеціальні служби, триває розчищення залізничних шляхів від вагонів потяга, що перевернулись. Однак фото та відео звідти поки немає, у районі аварії повністю вимкнено інтернет, там працюють правоохоронні органи.

За словами розвідника, подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності РФ, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором бюджету війни.

До слова, у вересні в Орловській області РФ під час перевірки залізничних колій стався вибух, унаслідок чого загинули двоє росгвардійців, ще один зазнав поранення.