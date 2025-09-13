В Орловській області на залізничних коліях виявили вибухові пристрої

В Орловській області РФ під час перевірки залізничних колій здетонував вибуховий пристрій, унаслідок чого загинули двоє росгвардійців, ще один зазнав поранення. Про це в суботу, 13 вересня, повідомили влада регіону та медіа.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков уточнив, що вибух стався на перегоні Малоархангельськ – Глазунівка. Через проведення оперативних заходів на перегоні рух кількох поїздів далекого сполучення тимчасово призупинили. Наразі тривають оперативні заходи щодо встановлення причетних до підриву.

Згодом губернатор Курської області Олександр Хінштейн повідомив, що загиблими на залізничних коліях в Орловській області виявилися двоє співробітників Росгвардії. Стан ще одного пораненого медики оцінюють як тяжкий. З його слів, постраждалих серед пасажирів немає.

«Також до Орловської області вже прибули співробітники Управління Росгвардії в Курській області для допомоги колегам», – додав Хінштейн.

Нагадаємо, 13 вересня дрони атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод, що в російській республіці Башкортостан. Унаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала, зокрема, вакуумна колона первинного перероблювання нафти.