У Пензі виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів

У понеділок, 8 вересня, у місті Пенза та в Красноармійському районі Саратовської області Російської Федерації підірвали магістральні нафтопроводи. Про це у вівторок, 9 вересня, джерела в українській розвідці повідомили «Українській правді» та «Суспільному».

Відомо, що 8 вересня близько 01:00 за місцевим часом в Красноармійському районі Саратовської області пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі. Внаслідок цього був виведений з ладу магістральний нафтопровід «Куйбишев-Лисичанськ», який забезпечував нафтопродуктами окупантів. У розвідці додали, що потужність ураженого об'єкта становить 82 млн т на рік.

Джерело додало, це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу протягом минулої доби. Адже того ж дня в Пензі внаслідок атаки припинила функціонування труба магістрального газогону, здатного пропускати 2 млн барелів на добу. На цій же локації було пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів російські ЗМІ писали, що на нафтогазових обʼєктах нібито відбувалися планові навчання. Таким чином росіяни намагалися приховати справжні причини вибухів.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 вересня, Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору «Черная искра» знищили на Ільському НПЗ головну установку первинної переробки нафти.