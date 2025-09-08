Вибухові пристрої спрацювали на стоянці біля в/ч 6912

Унаслідок вибуху у військовій частині біля російського Хабаровська загинули та зазнали поранень російські військові. Про це повідомили «РБК-Україна» та «Суспільне» з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України в понеділок, 8 вересня.

Як йдеться, два вибухові пристрої спрацювали на стоянці біля військової частини 6912 8 вересня. За даними розвідників, є загиблі та поранені серед особового складу.

Вибухи на об’єкті пролунали близько дев’ятої ранку – саме в той момент, коли російські військові прибували на службу. Після вибухів російські спецслужби заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту в тому районі.

Співрозмовники медіа зазначили, що в/ч 6912 є місцем дислокації 748-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії, бійці якого брали участь в окупації Київщини на початку 2022 року, зокрема були в Бучі та Ірпені.

Нагадаємо, 7 вересня ЗСУ уразили важливі об’єкти на території Росії. Зокрема, під атаку знову потрапили лінійна виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу «Дружба» в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області та Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Також Сили оборони поцілили по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ.