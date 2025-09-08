НПС уразили оператори підрозділу 14-го окремого полку Сил безпілотних систем

У ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Володимирській області Росії. Про це в соцмережах повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

«Паливо у Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснєфть (Пєнкіно, Володимирська обл., РФ) трошки попсувалася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (Московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – написав «Мадяр».

Він додав, що російську НПС уразили оператори підрозділу 14-го окремого полку Сил безпілотних систем.

НПС «Второво» – інфраструктурний об’єкт ПАТ «Транснефть», російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для приймання, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах. Станція розташована за близько 700 км від кордону з Україною.

До слова, 8 вересня у військовій частині біля російського Хабаровська спрацювали два вибухові пристрої. Унаслідок інциденту загинули та зазнали поранень російські військові.