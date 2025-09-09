У понеділок, 8 вересня, на Львівщині пасажирський поїзд на смерть переїхав 32-річного чоловіка. Департамент з питань цивільного захисту ЛОВА інформує, що загиблий є львів’янином.

Як вказано у повідомленні, ДТП трапилась 8 вересня приблизно о 20:30 на станції «Коропуж» в селі Коропуж (Великолюбіньська ТГ Львівського району). Пасажирський електропоїзд сполученням «Чоп –Київ» наїхав на мешканця Львова 1993 року народження.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Обставини події встановлюють правоохоронці.