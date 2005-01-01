Патрульні затримали вандалів, які розмалювали фасад відділення «Укрсоцбанку» у Львові

У Львові троє вандалів розмалювали фасад банку та розбили два вікна

Вночі на п’ятницю, 12 січня, львівські патрульні затримали трьох хлопців, які розмалювали фасад будинку у центрі міста. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області, додавши відео цього інциденту.

Подія трапилась близько 03:00. Патрульні першого батальйону побачили, як на вулиці Івана Франка у Львові троє невідомих розмальовували фасад будинку, в якому розташоване відділення банку, написами та розбили два вікна. Йдеться про відділення «Укрсоцбанку» на вул. Франка, 43.

Вандали помітили екіпаж поліції та почали втікати. На площі Петрушевича інспектори наздогнали їх та зупинили. При собі чоловіки мали наплічники, в яких лежали балончики з фарбою та бруківка.

На місце події приїхали слідчі Галицького відділу поліції. Представник «Укрсоцбанку» написав заяву. Зловмисниками виявилися один 19-річний та два 21-річні мешканці Львова.

Мотиви їх вчинку з’ясовують слідчі. Попередня кваліфікація – хуліганство.