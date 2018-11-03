Печерський суд відновив досудове розслідування у справі екс-голови НБУ Сергія Арбузова

Чиновника часів Януковича підозрюють у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу «БТБ»

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 08:571330

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Печерський суд відновив досудове розслідування у справі екс-голови НБУ Сергія Арбузова
фото РБК-Україна
Сергій Арбузов

Печерський районний суд Києва скасував постанову прокурора Генпрокуратури про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу «БТБ». Про це йдеться у рішенні суду, інформує УНН.

«Скасувати постанову від 5 жовтня 2018 року про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні... від 18 травня 2015 року. Постанова слідчого судді оскарженню не підлягає», - йдеться в документі.

Таким чином досудове слідство у кримінальному провадженні у справі Арбузова має бути відновлено.

Адвокат Арбузова Євген Пеліхос підтвердив цю інформацію.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України почала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України під час створення телеканалу «Банківське телебачення». ГПУ повідомила Арбузову про підозру за статтями про привласнення і розтрату майна.

Раніше Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту Арбузова про скасування арешту рахунків його дружини Ірини у чотирьох банках на суму понад 140 млн грн, однак дозволив зняти арешт з майна батька та матері Арбузова.

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