НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду в корупції та спробах захопити державну владу

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобов’язав Офіс генерального прокурора закрити кримінальне провадження щодо частини записів з кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка. Як пише «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела, рішення датується 17 червня.

Таким чином Сергій Вовк задовольнив скаргу заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, який також фігурує у записах. Він скаржився на «бездіяльності прокурорів» у цьому кримінальному провадженні.

НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Вовка, Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура та Саніна в корупції та спробах захопити державну владу.

17 липня НАБУ представило запис розмов голови суду Павла Вовка і суддів ОАСК. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. 21 липня НАБУ оприлюднило нові записи телефонних розмов Вовка.

1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином – отже, він не набув статусу підозрюваного. Сам Вовк похвалив рішення ВРП і заявив, що іноземні агенти хочуть позбавити Україну суверенітету за допомогою НАБУ.

Співробітникам НАБУ доводилося неодноразово «ловити» Вовка, щоб вручити йому повістку до суду. Сам Вовк відмовлявся визнати себе підозрюваним у кримінальному провадженні.