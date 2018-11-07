Пекарі «Галицької здоби» випекли мостиський пиріг вагою 280 кілограмів

Через загострення хвороби 39-річна Юлія Кавій знову потребує допомоги

У Мостиськах відзначили 100-річчя ЗУНР. Пекарі «Галицької здоби» та Мостиський хлібокомбінат приготували традиційний для цієї місцевості пиріг з гречано-картопляною начинкою. Заважив він на 280 кілограмів.І потрапив він у «Національний реєстр рекордів України», як «найдовший пиріг».

«Ми фіксуємо все у нашому «Національному реєстрі рекордів». А також щороку видається книга, де зібрані найкращі досягнення усіх рекордсменів України з усіх галузей», – сказав експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Пиріг випікали майже добу більше десяти працівників.

«Пішло на цей пиріг 300 кілограмів картоплі, 70 кг борошна і 50 кг гречки. Майже 24 години пекли цей пиріг працівники «Галицької здоби», «Мостиського хлібокомбінату», технологи та пекарі», – розповів комерційний директор компанії «Галицька здоба» Назар Палідович.

Галицькі господині відзначили, що пиріг не відрізняється від того, який готують вдома.

«Тісто дуже смачне, гречка дуже добре зварена. Картопля теж смачна», – поділилась Марія, яка скуштувала пиріг.

Мостиським пирогом компанія змогла почастувати більше сотні мешканців.