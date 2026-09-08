Збаразький районний суд визнав виною пенсіонерку зі Збаража у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Жінка у телефонних розмовах зі своїм братом неодноразово вказувала, що в Україні триває громадянська війна. У суді пенсіонерка свою провину не визнала, але додала, що це була просто розмова між двома старими людьми.

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У вироку Збаразького районного суду від 27 серпня, вказано, що правопорушення вчинила жителька Збаража, уродженка Кемеровської області Росії Галина Суховінська. Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що вперше жінка почала виправдовувати збройний напад російських військових на територію України 17 травня 2022 року. Обвинувачена під час телефонної розмови з своїм братом на його слова, що росіяни змушені відстрілюватися в Маріуполі, відповіла йому: «Так воно і є. Ну, ці сволочі. Нічого лиш хочуть ту Росію завоювати, всі ресурси задарма, щоб були їм і українськими руками. Собаки. Бачиш?». Слідство встановили, що цим самим жінка виправдала збройну агресію РФ проти України.

Поліцейські також встановили, що таких розмов з родичем жінка мала кілька. Ще раз розмовляла з ним і виправдовувала напад Росії на Україну в червні 2022 року. Зокрема, пенсіонерка зазначила, що «А Україну, якщо Росія не вирве, то вона ніколи не вирветься…».

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Загалом сторона обвинувачення в суді вказала, що громадянка України Галина Суховінська такі розмови вела в період з 17 травня по 2 липня 2022 року. Допитана в суді жителька Збаража свою вину не визнала та пояснила, що вона нічого поганого не мала на увазі. Це були думки між двома старшими людьми та вона не надавала їм важливого значення. На даний час вона всім бажає миру і шкодує про такі свої висловлювання.

Суд, при призначення покарання пенсіонерці, враховував пом’якшуючі обставини. Зокрема те, що вона раніше не судима, її похилий вік, важкий стан здоров’я. Суддя визнав її винуватою і призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі. Однак, згодом звільнив від відбування основного терміну, встановивши їй 2 роки іспитового строку.

В цей час жінка повинна періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну свого проживання. Також обвинувачена має заплатити понад 14 тис. грн на судові витрати. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.