Збаразький районний суд засудив до трьох років ув’язнення шахрайку за те, що вона виманила у вдови загиблого військового 3 тис. доларів. За гроші злочинниця обіцяла повернути тіло чоловіка в Україну. Спочатку вона вимагала 5 тис. доларів, однак вдова віддала їй лише частину. Коли ж шахрайка почала говорити, що зможе повернути лише частину тіла, то родичі запідозрили обман і звернулися в поліцію.

За повідомленням прокуратури Тернопільської області, до шахрайства причетна уродженка Харкова, яка після 2022 року переїхала на Тернопільщину. Жінка вирішила заробити гроші на горі родини військовослужбовця. Боєць загинув у вересні 2024 року, а його тіло не змогли забрати з окупованої території Донецької області. У жовтні 2024 року шахрайка зустрілась з родичами загиблого і запевнила їх, що має надійні зв'язки у підрозділах Міноборони.

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Злочинниця пояснила, що за 5 тис. доларів зможе повернути тіл родичам. Гроші слід було передавати частинами – спочатку 3 тис. доларів авансу, а решту – після доставки тіла.

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Вдова військового віддала 3 тис. доларів, які ще раніше загиблий переслав на утримання родини. Вже за два дні шахрайка знову з’явилася. Вона заявила, що виникли ускладнення і треба терміново доплатити ще 2 тис. доларів. При цьому жінка зазначила, що повернути вдасться лише «частину тіла». Тоді вдома з родичами відмовилися платити, запідозрили обман та звернулися до правоохоронців.

Зловмисницю затримали, зібрали необхідні докази і справу передали до суду. Збаразький районний суд 22 червня визнав жінку винною у шахрайстві під час воєнного стану і присудив 3 роки за ґратами. На вирок можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що у червні 2025 року тіло полеглого військовослужбовця таки повернули додому абсолютно безкоштовно – у межах офіційного державного обміну між Україною та державою-агресором.