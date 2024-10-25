Українці зі статусом гірського жителя отримують на 20% більші пенсії

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовільнив позов вимушеної переселенки Людмили Демянюк, зобов’язавши Яремчанську міську раду видати їй посвідчення громадянина, який проживає на території гірського населеного пункту.

Як йдеться у рішенні суду, яке винесли 11 жовтня, у липні 2024 року виконком Яремчанської міськради відмовив Людмилі Демянюк у видачі посвідчення гірського жителя. Посадовці мотивували це тим, що в Положенні про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, серед переліку тих, хто має право на отримання документу, внутрішньо переміщені особи відсутні.

Натомість суд взяв до увагу довідку від 5 квітня 2022 року, якою Людмилу Демянюк взято на облік внутрішньо-переміщеної особи, що є доказом її постійного проживання на території Яремчанської громади. Таким чином, вона має право претендувати на статус гірського жителя та отримати відповідне посвідчення.

Розглянувши матеріали справи, суддя Остап Тимощук визнав протиправним і скасував рішення виконкому Яремчанської міської ради і зобов’язав мерію видати Людмилі Демянюк посвідчення громадянина, який проживає на території гірського населеного пункту. Рішення суду можуть оскаржити в апеляції.

Додамо, що українці зі статусом гірського жителя отримують на 20% більші пенсії, стипендії та всі види державної матеріальної допомоги. Тарифні ставки та посадові оклади працівників з цим статусом підвищуються на 25%.