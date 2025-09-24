В найближчі дні погода буде сухою, проте холодною

У ніч з 24 на 25 вересня в західних областях України імовірні перші заморозки на ґрунті, повідомила на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

«Вже найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на ґрунті, а у нічні години 26-27-го вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід», – написала вона.

Водночас у західних областях з четверга, 25 вересня, майже скрізь припиняться дощі і встановиться суха, проте холодна погода. Дощі ймовірні тільки на південному заході.

25 вересня в Україні очікується впродовж дня +12-16 градусів, у південній частині – +15-19 градусів.