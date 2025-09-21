Температура повітря знижуватиметься до максимальних 15°С тепла в день

На початку тижня, 22 вересня, львівські синоптики прогнозують справжню спеку – температура повітря вдень сягатиме 29°С, але у наступні дні температура знижуватиметься до максимальних 15°С тепла в день.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, у понеділок, 22 вересня, у Львівській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. Температура вночі 11-16°С, вдень 24-29°С тепла. У Львові також збережеться спекотна погода – вдень до 27°С.

Укргідрометцентр повідомляє погоду у Львові та області протягом тижня. У вівторок, 23 вересня, очікується до 23°С тепла вдень, вночі – 12°С-14°С тепла. Протягом дня можлива невелика хмарність, але без опадів.

У середу, 24 вересня, прогнозують мінливу хмарність, можливі дощі. Вдень максимальна температура повітря сягатиме 13°С-15°С тепла, а вночі становитиме приблизно 9°С-11°С тепла.

У четвер, 25 вересня, буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря 14°С-16°С тепла, а вночі позначки термометра показуватимуть 6°С-8°С тепла.

У п’ятницю, 26 вересня, значних змін у прогнозі не передбачають. Денна температура повітря 14°С-16°С тепла, а вночі позначки термометра показуватимуть 6°С-8°С тепла.