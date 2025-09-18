Перед похолоданням очікується 24-28°С вище нуля

Наприкінці вересня в Україні похолоднішає, а у західних регіонах можливі опади снігу. Такий прогноз оприлюднила метеорологиня Наталка Діденко.

«Із 25-26 вересня тепла погода зміниться різким похолоданням і тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг», – йдеться у дописі Діденко.

Вона додала, що похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова лише місцями в західній частині.

Що стосується короткострокового прогнозу, то 19-го вересня антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України. Скрізь проясниться, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки. Температура повітря поступово почне підніматися, завтра протягом дня 19-24°C.

Найближчими вихідними, 20-21 вересня, на всій території України очікується суха, сонячна погода із температурою 24-28°C вище нуля.

«Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться», – резюмувала Наталка Діденко, додавши, що вихідні 27-28 вересня будуть холодними та вологими.

«Але не забуваємо, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо"», – додала метеорологиня.