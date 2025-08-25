Попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році і становило +6,2°С

У ніч на понеділок, 25 серпня, синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд. Температура повітря була найнижчою за останні понад 60 років.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 25 серпня мінімальна температура повітря становила +4,3°С. Попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році і становило +6,2°С.

Вдень на Львівщині буде хмарно з проясненнями, в другій половині дня місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря становитиме 16 – 21° тепла. У Львові буде 17 – 19° тепла.