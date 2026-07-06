Головним напрямком удару вночі 6 липня був Київ

Під час масованої комбінованої атаки Росії у ніч на понеділок, 6 липня, українській протиповітряній обороні не вдалося збити жодної балістичної чи протикорабельної ракети. Водночас Сили оборони знищили більшість крилатих ракет і сотні ударних безпілотників. Про це свідчать дані Повітряних сил ЗСУ.

Загалом в ніч на 6 липня Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет різних типів і 351 безпілотник, зокрема:

23 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;

6 протикорабельних ракет «Циркон»/«Онікс»;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет «Калібр»;

351 ударний БпЛА та дрони-імітатори.

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Сили ППО знищили або подавили 363 повітряні цілі. Серед них – 31 крилата ракета Х-101, усі шість ракет «Калібр» та 326 безпілотників. Водночас у звіті Повітряних сил відсутня інформація про збиття хоча б однієї балістичної чи протикорабельної ракети. Натомість повідомляється про влучання 29 балістичних і протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів на 34 локаціях.

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Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат пояснив, що головною проблемою для української ППО залишається саме балістичне озброєння. За його словами, для ефективного перехоплення таких цілей Україні критично необхідні додаткові ракети PAC-2 та PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

«Показник низький, м'яко кажучи. Збивати балістику треба мати чим. Систем – достатньо, потрібне постійне постачання ракет. Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й в світі – серйозний дефіцит перехоплюючих ракет PAC2 і PAC3, тому більше зосереджуються на ударах балістикою», – зазначив Ігнат.

Крім того, він наголосив, що російські війська дедалі частіше застосовують тактику перевантаження української системи ППО, одночасно запускаючи ракети та сотні безпілотників із різних напрямків. Це значно ускладнює роботу протиповітряної оборони та пришвидшує витрачання запасів ракет-перехоплювачів.

Головним напрямком удару вночі 6 липня був Київ. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, загинуло щонайменше 11 людей та ще 46 отримали поранення.