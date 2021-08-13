Дорожники зняли весь асфальт, крім ділянки під автомобілем

У Луцьку під час ремонту площі біля РАЦСу дорожники не змогли зняти весь асфальт через припаркований автомобіль. У результаті вирішили зняти все, що можуть, перекопавши довкола авто площу і залишивши під ним частину асфальту. Про курйозний випадок під час реконструкції площі 12 серпня повідомив місцевий мешканець Володимир Боровик, опублікувавши фото ремонту.

Реконструкція площі перед РАЦСом у Луцьку почалася у понеділок, 9 серпня. Перші дні тривали підготовчі роботи, а в четвер, 12 серпня, ремонтна бригада почала знімати асфальтне покриття навколо Палацу урочистих подій. Втім, роботи не вдалось виконати до кінця через припаркований на цій території автомобіль. Зрештою, ремонтна бригада залишила невелику частину асфальту під бусом.

Автомобіль стояв на цій території близько доби, втім, станом на ранок п'ятниці, 13 серпня, його звідси вже забрали, знявши залишки асфальту на цій території.

Реконструкція площі біля Палацу обійдеться міському бюджету в 13 млн грн, ще 10 будуть виділені з держбюджету у вигляді субвенції. За проектом, тут повинні висадити сотню дерев, замінити асфальтне покриття, облаштувати нове освітлення, лавки та паркомісця. Завершити роботи повинні до кінця цього року.