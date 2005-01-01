Під колесами автівок на Львівщині загинули двоє пішоходів

Протягом вечора 28 грудня на Львівщині загинули двоє пішоходів. Одного водія, який збив молоду дівчину і втік з місця пригоди, розшукує поліція.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, о 21:48 на автодорозі Львів-Шегині в с. Бар Городоцького району невідомий автомобіль, який рухався у напрямку Львова, збив 19-річну жительку с. Довгомостиська Мостиського району. Потерпіла від отриманих травм померла на місці події.

«Проводяться оперативно-розшукові заходи, щодо встановлення особи правопорушника (водія), а також по встановленню автомобіля, зокрема «Ауді 6», ‒ йдеться у повідомленні департаменту.

Також о 17:18 на трасі Львів-Київ у с. Малехів 52-річний водій автомобіля Citroen Berlingo, житель с.Жовтанці Кам’янка-Бузького району, збив 61-річного львів’янина, який від отриманих травм помер на місці події.

Поліція з’ясовує всі обставини.