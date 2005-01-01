У ДТП на кільцевій дорозі Львова загинула людина

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 19:3022320

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У ДТП на кільцевій дорозі Львова загинула людина
фото "Варта-1"
Поблизу села Підбірці зіткнулись дві автівки, одна людина загинула

На кільцевій дорозі Львова у четвер, 28 грудня, трапилась ДТП за участі легкового автомобіля та мікроватобуса. Один з водіїв загинув. Про це ZAXID.NET повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

ДТП трапилась близько 17:10. «На автодорозі Київ–Чоп поблизу села Підбірці зіткнулись автомобіль Mercedes Vitо під керуванням 57-річного жителя Жовківського району та автомобіль Skoda Octavia. Водій Skoda Octavia загинув», – сказала Світлана Добровольська.

Особу загиблого наразі не встановили, адже його ще не дістали з автомобіля. «Слідчі чекають, коли працівники ДСНС зможуть витягнути тіло загиблого водія з автомобіля», – додала вона.

Причини ДТП встановлюють. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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