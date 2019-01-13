Під Нікополем внаслідок зіткнення з бензовозом загинув відомий полковник із зони ООС

55-річний полковник запасу ЗС виїхав на зустрічну смугу

У п'ятницю, 11 січня 2018 року, в смертельній дорожній аварії поблизу міста Нікополь Дніпропетровської області загинув 55-річний полковник запасу ЗСУ, екс-заступник командира 43-го батальйону Василь «Кардон» Думанський.

Як пише «Обозреватель», чоловік, перебуваючи за кермом ВАЗ-2115, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом. Він помер на місці аварії.

«Він був справжній офіцер до кінчика шевронів. Доброволець, у 2014 році він прийняв рішення вступити до лав 43-й ОМПБ «Патріот», з ним він і пройшов війну. Зупинити його змогло тільки важке поранення», - зазначає волонтер Дарина Андрусенко-Якуток.

«Він спав із бійцями в окопах, ходив в атаку, розвідку, для нього не було поняття офіцер - солдат. Він був на рівних. Нема жодного бійця, який хоч раз міг у ньому засумніватися. Суворий, але справедливий. Відмінний тактик, стратег, для нього понад усе було життя. Життя солдата», - додала вона.

Похорон полковника Думанського відбудеться 13 січня о 12:00 в селі Олексіївка Нікопольського району.

Як пише «Depo.Дніпро», у 2015 році він воював у Новгородському біля Горлівки, був важко поранений під час мінометного обстрілу. Проте військовий умовив комісію не «списувати» його за станом здоров'я, отримав третю групу інвалідності та висновок: «придатний для проходження військової служби».

Повернувся на фронт, у 2016 році воював у Зайцевому.

У березні 2016 нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. З осені 2016-го обіймав посаду командира 108-го ОГШБ. Звільнився з армії в 2017 році.

Як інформував ZAXID.NET, поблизу Миколаєва у дорожньо-транспортній пригоді серйозні поранення дістав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.