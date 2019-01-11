Заступник командувача Сухопутних військ потрапив у серйозну ДТП

Аварія сталась на Миколаївщині на обледенілій трасі

СуспільствоКатерина Чурилова, 11 січня25590

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Заступник командувача Сухопутних військ потрапив у серйозну ДТП
Hyundai з військовиками врізався у тягач MAN

Поблизу Миколаєва у дорожньо-транспортній пригоді серйозні поранення дістав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко. Про це повідомляє місцевий сайт «Новости N».

Згідно зі повідомленням, увечері 11 січня на трасі Миколаїв–Благовіщенське зіткнулися три автомобілі: позашляховик Hyundai Terracan, легковий автомобіль Daеwoo Lanos і тягач MAN з напівпричепом.

Hyundai з номерними знаками Збройних сил України їхав трасою з боку Миколаєва. Біля села Себине (30 км від обласного центру, - ред.) водій не впорався з кермуванням і його Hyundai зачепив Lanos, що рухався в попутному напрямку. Після зіткнення корейський позашляховик різко змінив траєкторію руху і врізався в контейнеровоз сідельного тягача MAN, який стояв на узбіччі.

В автомобілі Hyundai, за даними миколаївських журналістів, їхав заступник головнокомандувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко. Під час ДТП він дістав травми. Також був травмований ще один військовослужбовець, який їхав у Hyundai.

Наразі бригада «швидкої» надає допомогу потерпілим на місці, після чого їх доправлять в лікарню. Всі три автомобілі отримали механічні пошкодження. Як повідомляється, Hyundai відновленню не підлягає.

Зазначається, що ДТП сталася за сильної ожеледиці на трасі.

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