Під Верховною Радою почались сутички мітингувальників з поліцією

Під Верховною Радою почались сутички між мітингувальниками і правоохоронцями

У вівторок, 19 червня, під парламентом зібралось до тисячі учасників акції, яку організувала Незалежна профспілка гірників та Союз воїнів Афганістану.

Учасники акції прорвалися до входу в парламент і зробили спробу штурму будівлі ВР. Вхід і вихід Ради забловано силовиками. Протестувальники намагалися по одному виштовхнути поліцейських. За даними ЗМІ, в натовпі застосовано сльозогінний газ. Силовики намагаються відтіснити мітингувальників, доки до Ради підтягуються додаткові сили Нацгвардії. Рух у центрі столиці затруднено. Налагодити діалог з натовпом безуспішно намагалися віце-спікер Ірина Геращенко і нардеп Борислав Береза. На місце події також прибув очільник УДО Валерій Гелетей.

Після сутичок групу протестувальників впустили до будівлі Верховної Ради для проведення переговорів.

Нагадаємо, що протестувальники вимагають не знижувати їм соціальні стандарти. Йдеться про пенсії та виплати, зокрема, ветерани вимагають відновити в повному обсязі пільги для сімей загиблих воїнів та Героїв Радянського Союзу. Зокрема за словами голови незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, шахтарі вимагають ухвалити законопроект , який передбачає збільшення фінансування державних шахт на 2,6 млрд гривень, а також ліквідувати заборгованість із зарплати.