Результати першого етапу екологічного моніторингу в місті Борислав, Львівська область були підведені представниками ПАТ «Укрнафта», міської ради Борислава та ТОВ «Ламор Юкрейн», генерального підрядника виконання робіт, спільного підприємства за участю Lamor Ab (Фінляндія).

Під час зустрічі у Резиденції Посла Фінляндії в Україні сторони обговорили здобутки першого етапу комплексного екологічного моніторингу, а також різні аспекти поліпшення умов техногенної, соціальної та екологічної безпеки населення Борислава.

Зокрема, Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне підкреслила важливість усунення небезпечних для екології факторів у Бориславі та значний вплив цієї ситуації на весь регіон.

У свою чергу голова правління «Укрнафти» Олег Гез та віцепрезидент з соціального та екологічного розвитку Роман Ільтьо розповіли, яких зусиль докладає компанія для поліпшення екологічної ситуації в регіоні. Зокрема, компанія реалізує комплекс заходів з ліквідації загазованості внаслідок довготривалого видобування нафти та газу на території міста.

За словами міського голови Борислава Ігоря Яворського, на сьогодні держава не повинна стояти осторонь – необхідно приділити увагу унікальній ситуації, що склалася. Відповідно, і підхід також повинен бути особливим.

Міка Пірнескоскі, генеральний директор Lamor Corporation Ab, відвідав зустріч в онлайн-форматі і підкреслив, що від самого початку роботи в проекті брали участь представники як головного офісу Lamor, так і регіональних представництв. Це унікальний проект для України, хоча фахівці Lamor неодноразово виконували подібні завдання в різних країнах світу.

Було зазначено, що ситуація, яка склалася в місті, є наслідком природних та антропогенних факторів. Зокрема, йдеться про геологічну будову та неглибоке залягання нафто-газоносних пластів з безпосереднім виходом на поверхню, а також довгостроковий невпорядкований видобуток в минулі, періоди ще в 19 та на початку 20 сторіччя.

У 2018 році було прийнято рішення щодо проведення комплексного екологічного моніторингу, результатом якого повинна стати програма дій з мінімізації небезпечних для людини і довкілля явищ, пов'язаних із наслідками довготривалого нафтовидобутку.

Перший етап екологічного моніторингу було проведено із залученням до співпраці компанії ТОВ «Ламор Юкрейн» – спільного підприємства Lamor Corporation Ab (Порвоо, Фінляндія) та ГК «ЛІГА» (Київ, Україна).

Таким чином, закладено базис для подальшої роботи у цьому напрямку. Вже зроблено аналіз історичних даних, попередніх досліджень; встановлено відповідність показників довкілля національним та міжнародним нормативам; сформовано карти типів та ареалів забруднення; проведена оцінка різних факторів, у тому числі нафтовидобутку та в минулому – озокеритовидобутку.

Учасники зустрічі домовились залучити підтримку представництва ЄС в Україні, міжнародних фінансових донорів, організацій з розвитку тощо. Також прийнято рішення здійснити черговий візит до Борислава з метою планування подальших дій, щільно співпрацювати у відповідному напрямку під час форуму екологічних ініціатив Сleantech Finland.

Наступним етапом проекту стане розробка плану дій, здійснення положень якого дозволить запобігти подальшій деградації стану довкілля на території міста з поступовим відновленням уражених компонентів екосистеми регіону.