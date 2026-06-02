Смертельна аварія сталася вранці 2 червня у Рівненському районі

У селі Новостав Рівненського району потяг сполученням Варшава – Київ збив 17-річного хлопця, який переходив залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Про це у вівторок, 2 червня, повідомила пресслужба поліції області.

Трагедія сталася близько 07:30 на залізничній станції Клевань – Петрушка. За словами машиніста, підліток рухався вздовж колії, а потім раптово почав переходити її, не переконавшись у безпечності своїх дій.

Попри застосування екстреного гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм 17-річний хлопець, який був у навушниках, загинув на місці події.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає від двох до семи років позбавлення волі.

