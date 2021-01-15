Унаслідок жорстокого вбивства без мами залишилися троє маленьких дітей

У четвер, 14 січня, Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід 31-річному львів’янину, підозрюваному у вбивстві своєї дружини. Прокурори також готують клопотання до суду про призначення йому судово-психіатричної експертизи. Вбивство 30-річної жінки сталося 12 січня у квартирі на вул. Княгині Ольги. Без мами залишилися троє маленьких дітей.

Як повідомили в прокуратурі та в поліції Львівщини, суд обрав підозрюваному у вбистві своєї дружини чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На сьогодні від перебуває у Львівському СІЗО. Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У прокуратурі Львівщини також розповіли ZAXID.NET, що правоохоронці вирішують питання про призначення підозрюваному судово-психіатричної експертизи. Невдовзі таке клопотання буде скеровано до суду. За рішенням суду чоловікові можуть призначити судово-психіатричну експертизу та скерувати його до психіатричної лікарні.

Маленьких дітей, віком пів року, два та п'ять років, які залишилися без мами, забрали до себе бабця та дід – батьки загиблої жінки.

Жорстоке вбивство сталося вранці 12 січня. Того дня близько 7:20 до поліції зателефонував чоловік, який повідомив про те, що він вбив свою дружину. Як вже з’ясували правоохоронці, у квартирі на вул. Княгині Ольги між подружжям виник побутовий конфлікт, під час якого 31-річний чоловік завдав дружині удари в обличчя та задушив. У результаті 30-річна мама трьох дітей померла на місці.