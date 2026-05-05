Експоліцейський Михайло Дронов, який фігурує у справі щодо замаху на Сергія Стерненка

Колишній співробітник патрульної поліції Михайло Дронов заперечив, що допомагав готувати замах на волонтера Сергія Стерненка. Поліцейського звільнили у липні 2025 року за результатами службового розслідування. Про це у понеділок, 4 травня, повідомило «Слідство.Інфо».

У квітні 2026 року стало відомо, що до замаху на волонтера Сергія Стерненка був причетний співробітник поліції. Про це розповів керівник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв’ю для «Цензор.Нет». Зі слів спецслужбовця, правоохоронець передавав дані з системи відеоспостереження «Безпечне місто», за допомогою яких виконавиця злочину Людмила Чимерська стежила за волонтером.

Журналісти «Слідства.Інфо» звернулися до Національної поліції, де їм повідомили, що йдеться про Михайла Дронова. Він обіймав посаду старшого інспектора відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції й має звання підполковника. У Нацполіції зазначили, що провели службове розслідування, у межах якого встановили, що Дронов передав дані з системи міського відеонагляду «третім особам». 21 липня 2025 року після службового розслідування Михайла Дронова звільнили з патрульної поліції. Водночас сам експоліцейський у коментарі «Слідству.Інфо» заперечив причетність до злочину й припустив, що хтось із колег міг зайти до системи від його імені.

«Вони ж якесь слідство проводили. Вирішили, що це я. Управління патрульної поліції вирішило, що треба мене вигнати. Ніяких російських слідів у мене не знайшли. Я навіть не знав, хто такий Стерненко. [...] Не знаю, може хтось під моїм паролем дивився. У нас у відділі 40 людей, а тільки 10 мають доступи. Всі користуються», – заявив Михайло Дронов.

Слідчі вважають, що Михайло Дронов мав доступ до системи й використав службові повноваження для несанкціонованого втручання в інформацію в комп’ютерних системах (ст. 362 Кримінального кодексу України). Справу експоліцейського розглядає Солом’янський районний суд Києва, йому загрожує позбавлення волі строком до трьох років. Водночас Михайло Дронов намагався в суді оскаржити звільнення та повернутися на посаду.

Також «Слідство.Інфо» з’ясувало, що у жовтні 2024 року суд оштрафував Михайла Дронова на 850 грн за спричинення ДТП. Він допустив зіткнення з Toyota RAV4, постраждалих в аварії не було.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на волонтера Сергія Стерненка скоїли замах біля його дому. Того ж дня постраждалого успішно прооперували.

СБУ затримала виконавицю злочину одразу після замаху – нею виявилась уродженка Одещини Людмила Чимерська, яку росіяни завербували у 2024 році. Жінка стверджувала, що погодилася виконати замовлення на вбивство, оскільки її запевнили, що Стерненко – агент ФСБ, який допомагав росіянам готувати атаки на Київ.

Людмилі Чимерській оголосили підозри у державній зраді та закінченому замаху на вбивство. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. З 2 травня 2025 року підозрювана перебуває під вартою.