Працівник агропідприємства самовільно обробляв землю «Укрзалізниці» й отримав вирок
Чоловік без дозволів засіяв ділянку біля колії на перегоні Горохів – Стоянів
Горохівський районний суд визнав винним волинянина Петра Бочковського у самовільному захопленні землі в охоронній зоні. Чоловік без жодних дозволів розорав і засіяв ділянку, яка перебуває в користуванні «Укрзалізниці». За скоєне йому призначили два роки обмеження волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.
Як йдеться у вироку від 20 травня, працівник підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» Петро Бочковський із листопада по грудень 2025 року обробляв земельну ділянку площею 0,12 га біля залізничної колії на перегоні Горохів – Стоянів у селі Брани.
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Суд встановив, що ця територія входить до земельної ділянки площею понад 85 га, яка перебуває у постійному користуванні регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Земля належить до охоронної зони, де діє спеціальний режим використання.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За даними слідства, чоловік не мав права користуватися ділянкою, однак засіяв її сільськогосподарськими культурами. Через незаконне використання землі та її розорювання «Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 13 тис. грн.
У суді Петро Бочковський повністю визнав провину, розкаявся та повідомив, що відшкодував усю суму.
Суддя Світлана Яремчук визнала його винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні) та призначила два роки обмеження волі. Водночас звільнила чоловіка від відбування покарання, встановивши один рік іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.