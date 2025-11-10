Мобілізований отримав тюремний строк за СЗЧ

Личаківський районний суд Львова виніс вирок мобілізованому на військову службу 40-річному підприємцеві з Золочева Романові Д., який самовільно залишив військову частина на дев’ять місяців. Винуватцю присудили п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, уродженець Золочева Роман Д. був мобілізований на військову службу у прикордонному загоні Державної прикордонної служби, однак без дозволу командира 28 грудня 2024 року не з’явився на службу та перебував поза межами підрозділу близько дев’яти місяців – до моменту затримання 25 вересня 2025 року.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Свою поведінку пояснив тим, що психологічно не витримав ставлення командування військової частини до нього, а також заявив, що йому необхідно було пройти курс лікування у зв’язку із погіршенням стану здоров’я.

Cуддя Роман Грицко визнав Романа Д. винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 ККУ) та присудив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.

За інформацією YouControl, Роман Д. з Золочева зареєстрований як ФОП, що займається торгівлею автозапчастинами.