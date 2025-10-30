Військовослужбовець отримав тюремний строк за СЗЧ

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок мобілізованому на військову службу уродженцю Стрия Олегові У. за самовільне залишення військової частини. За пів року СЗЧ йому призначили шість років тюрми.

За матеріалами справи, 24 січня 2025 року солдат Олег У., який служив у танковій частині на Львівщині, без поважних причин залишив розташування підрозділу та перебував поза службою до 16 липня – до моменту затримання поліцейськими, які передали його військовій службі правопорядку.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що самовільно залишив частину у зв’язку із погіршенням стану здоров’я. Заявив, що його не хотіли відпускати з частини, тому він вирішив піти в СЗЧ і лікуватися за власні кошти.

Суддя Зорян Оприск визнав солдата винним у самовільному залишенні частини (ч.5 ст. 407 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Оскільки Олег У. нещодавно судимий за домашнє насильство, незаконне поводження зі зброєю та невиконання судового рішення, суд призначив йому остаточне покарання – шість років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.