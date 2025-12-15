Правоохоронці вилучили понад 5 тонн тютюну

На Буковині правоохоронці викрили місцевого фермера, який облаштував повний цикл нелегального вирощування та продажу тютюну – від розсади в теплиці до подрібнення сушеного листя на промислових станках. Весь товар пересилався на Полтавщину у велику, теж нелегальну фабрику з виготовлення вже готових сигарет.

Велику фабрику з виготовлення сигарет в місті Кременчук Полтавщини правоохоронці викрили у листопаді. Коли почали з’ясовувати, звідки надходив подрібнений тютюн для підпільного виробництва сигарет, то встановили, що частина сировини завозилася з Дністровського району Чернівецької області.

Працівники Бюро економічної безпеки прослідкували весь ланцюжок постачання тютюну і вийшли на місцевого фермера. Буковинець на власному паї облаштував підпільну мініфабрику.

«Саме тут він налагодив повний цикл підпільного виробництва ферментованого тютюну: від культивації розсади тютюну в теплиці та збору листя до його обробки й виготовлення тютюнових виробів. Для цього чоловік використовував сконструйоване власноруч обладнання, зокрема: перероблену сівалку для посіву, а також спеціальні пристрої для сушіння та подрібнення», – повідомили в БЕБ Буковини у понеділок, 15 грудня.

Під час обшуків вилучили 5 тонн ферментованого тютюну, а також повний комплект обладнання, що використовувався для його посіву, нарізання та сушіння. Орієнтовна вартість вилученого, за даними Офісу генерального прокурора, близько 3 млн грн.

Наразі правоохоронці розслідують цю справу за ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Також встановлюють й інших людей, які можуть бути причетні до вирощування тютюну, перевезення його в Полтавську область та реалізацію.