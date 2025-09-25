Виробництво організував буковинець, а працювали на ньому тернополяни

На Буковині правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну, яке влаштував на своєму господарстві фермер. Під час обшуків вилучили понад 25 тонн сировини та техніку на понад 30 млн грн. Підприємець організував увесь процес з виготовлення тютюну – від вирощування на землі до сушіння, подрібнення та сортування сировини.

Великий підпільний цех діяв у Дністровському районі, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Правоохоронці під час спецоперації виявили поле, на якому вирощувався тютюн. З’ясувалося, що воно належить одному з місцевих фермерів.

Чоловік не лише нелегально вирощував підакцизну сировину, але й займався її переробкою, зазначили в управлінні БЕБ в Чернівецькій області. Правоохоронці провели обшуки і встановили, що власник фермерського господарства облаштував у власних нежитлових приміщеннях спеціалізовані цехи: сушарні для тютюну, обладнання для очищення, сортування та пресування листя. Для заготівлі та обробки залучав найманих працівників із сусідньої Тернопільської області.

Після обробки та ферментації сировину фасували та продавали по всій країні. Загалом виявили понад 25 тонн тютюну, обладнання для його сортування та обробки, 12 контейнерів для сушіння, три одиниці спеціальної техніки, а також мобільні телефони, гроші та чорнові записи. Вартість усього майна – близько 30 млн грн, його наразі вилучили.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 201-4 та ст. 204 КК України (контрабанда підакцизних товарів). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що 22 вересня великий підпільний цех з вирощування та виготовлення тютюну викрили на Тернопільщині. Під час обшуків правоохоронці вилучили сировини та обладнання на понад 20 млн грн.