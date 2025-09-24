У цеху виявили 18 тонн сушеної сировини

На Тернопільщині правоохоронці виявили та ліквідували підпільний тютюновий цех, в якому зберігали сировини на 20 млн грн. Незаконну схему збуту сигарет організували четверо жителів Тернопільської області та один мешканець Хмельниччини.

Організатори підпільного бізнесу звели дві теплиці в селі на території Чортківського району, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 24 вересня. Вони займалися вирощуванням та збутом тютюну. За допомогою спеціального обладнання в цеху сировину сушили, подрібнювали, ферментували та готували до продажу. Також займалися скупкою листя тютюну.

«Готову продукцію продавали підпільним виробникам цигарок. Здебільшого сировину оптовими партіями відправляли до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя», – повідомили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

Правоохоронці 22 вересня провели 22 обушки на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Зокрема, у підпільному цеху в Чортківському районі вилучили: 18 тонн тютюну (сировини та готового до збуту), три промислові верстати, блокноти із чорновими записами, таблиці із ціновими пропозиціями, повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що з вилученої сировини можна було б виготовити майже один мільйон пачок сигарет і отримати близько 45 млн гривень тіньового прибутку.

Слідчі поліції повідомили про підозру п’ятьом учасникам угруповання. Залежно від участі та ролі у злочинній діяльності їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Правоохоронці встановлюють канали збуту сировини, а також усіх причетних до нелегального бізнесу осіб.