Запоріжжя та Краматорськ зазнали обстрілів, неспокійно було також у Харкові та області, на Сумщині, а також у Донецькій, Запорізькій і Херсонській обалстях.

ZAXID.NET підсумовує 140 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці російські війська завдали двох ударів по Краматорську на Донеччині по промзоні та лісосмузі. За попередньою інформацією, травмованих немає. У Запоріжжі також зафіксували два прильоти російських ракет: поцілили в одне з міських підприємств, 7 людей поранено.

За інформацією Генштабу, росіяни з мінометів обстріляли райони Вовківки, Волфиного та Покровки Сумської області. Обстрілів знову зазнали Харків та низка населених пунктів області, по Верхньому Салтову та Петрівці вдарили з вертольотів Ка-52, тим часом українські воїни знову відбили ворожий штурм у напрямку Дементіївки, а також Іванівки та Долини.

На Донеччині зі ствольної артилерії та мінометів росіяни обстріляли райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, зі ствольної та реактивної артилерії – у районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного та неподалік Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, проте з меншою інтенсивністю. У Запорізькій обалсті зафіксовано також кілька авіаційних ударів. На Херсонщині ворог застосував танки, ствольну та реактивну артилерію.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 липня втрати Росії серед особового складу становлять близько 37 570 військових. Також було знищено:

танків – 1 649 (+0);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 832 (+3);

артилерійських систем – 839 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 109 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 704 (+5);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 678 (+2);

спеціальної техніки – 67 (+1);

крилатих ракет – 155 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Кількість загиблих у Часовому Яру на Донеччині зросла до 48. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія примусово вивезла з України вже два мільйони людей.