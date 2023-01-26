Росіяни здійснили масовану атаку дронів та випустили понад 50 ракет по Україні. Усі 24 дрони, а також 47 із 55 ракет збили наші захисники. На жаль, не обійшлось без втрат. Відомо, що через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Кілька російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

ZAXID.NET підсумовує 337 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на четвер росіяни завдали удару по кількох регіонах, випустивши як іранські дрони-камікадзе Shahed, так і ракети з літаків стратегічної авіації. Над Україною збили усі 24 випущені росіянами дронів. Більшість з них було збито у центральних регіонах України.

Росіяни уночі завдали два ракетні удари по Павлівській громаді у Запорізькому районі. Зокрема, вони обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого загинули троє людей.

Ранок 26 січня розпочався із чергової масованої ракетної атаки. Кілька російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій та Одеській областях, також відомо про пошкодження на Київщині цивільних об’єктів.

Сили протиповітряної оборони під час масштабного ракетного удару Росії по Україні збили 47 ракет із 55, які випустили загарбники.

Відомо, що через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Зокрема відомо про одного загиблого у Києві, двох загиблих на Харківщині, ще щонайменше двоє цивільних загинули на Донеччині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 123 860 осіб військових. Також було знищено: