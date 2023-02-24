В Україні сьогодні роковини повномасштабного вторгнення: ми згадуємо наших героїв, дякуємо захисникам та продовжуємо працювати для наближення нашої перемоги. У цей день окупанти не завдавали масованих атак, проте без ворожих обстрілів не обійшлось. Під прицілом був схід та південь країни.

ZAXID.NET підсумовує 366 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Рівно рік тому російський президент Владімір Путін оголосив війну Україні. Близько 05:00 перші вибухи були чутні у Києві та Харкові, росіяни обстріляли аеродроми в Коломиї та Івано-Франківську, завдали ракетного удару по трьох військових частинах на Львівщині. У Одесі, Сумах, на Херсонщині були перші загиблі. Ми підготували матеріал та згадали, яким був цей рік для українців.

У роковини війни окупанти не завдавали масованих атак, проте не обійшлось без обстрілів. Вночі та вдень були вибухи на Херсонщині, у самому Херсоні росіяни влучили у будівлю гуртожитку, проте обійшлось без жертв.

Окупанти обстрілюють з «Градів» район Часового Яру. Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними з найважчих на фронті. Під прицілом також був південь, ворог обстрілював з РСЗВ населений пункт Куцурубскої громади Миколаївської області.

Міністр оборони Польщі заявив, що польські танки Leopard 2 вже перебувають в Україні. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 2 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси до ракетних систем HIMARS, безпілотники та додаткові артилерійські боєприпаси.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 146 820 осіб військових. Також було знищено: