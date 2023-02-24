Підсумки 366 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
В Україні сьогодні роковини повномасштабного вторгнення: ми згадуємо наших героїв, дякуємо захисникам та продовжуємо працювати для наближення нашої перемоги. У цей день окупанти не завдавали масованих атак, проте без ворожих обстрілів не обійшлось. Під прицілом був схід та південь країни.
ZAXID.NET підсумовує 366 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Рівно рік тому російський президент Владімір Путін оголосив війну Україні. Близько 05:00 перші вибухи були чутні у Києві та Харкові, росіяни обстріляли аеродроми в Коломиї та Івано-Франківську, завдали ракетного удару по трьох військових частинах на Львівщині. У Одесі, Сумах, на Херсонщині були перші загиблі. Ми підготували матеріал та згадали, яким був цей рік для українців.
У роковини війни окупанти не завдавали масованих атак, проте не обійшлось без обстрілів. Вночі та вдень були вибухи на Херсонщині, у самому Херсоні росіяни влучили у будівлю гуртожитку, проте обійшлось без жертв.
Окупанти обстрілюють з «Градів» район Часового Яру. Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними з найважчих на фронті. Під прицілом також був південь, ворог обстрілював з РСЗВ населений пункт Куцурубскої громади Миколаївської області.
Міністр оборони Польщі заявив, що польські танки Leopard 2 вже перебувають в Україні. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 2 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси до ракетних систем HIMARS, безпілотники та додаткові артилерійські боєприпаси.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 24 лютого втрати Росії серед особового складу становлять понад 146 820 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 363 (+13);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 600 (+7);
- артилерійських систем – 2 363 (+11);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 474 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 247 (+3);
- літаків – 299 (+0);
- гелікоптерів – 287 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4);
- крилатих ракет – 873 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 224 (+9);
- спеціальної техніки – 229 (+1).