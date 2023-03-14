На Донеччині, за даними українських військових, спостерігається зниження активності ворога, зокрема через значні втрати та брак боєприпасів. Є жертви серед цивільних унаслідок ворожих атак по Вовчанську на Харківщині, а також через ворожий ракетний удар по Краматорську.

ZAXID.NET підсумовує 384 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У вівторок по всій країні кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги, проте, на щастя, обійшлось без масованих атак. Росіяни випустили в напрямку узбережжя в Одеській області чотири протирадіолокаційні ракети, їх вдалось знищи нашій ППО, проте є пошкодження від вибухової хвилі.

Вранці окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Росіяни цілилися в пожежно-рятувальну частину, але один снаряд влучив по цивільному авто. На жаль, одна людина загинула. Також ворог завдав ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині, відомо про щонайменше сімох поранених і принаймні одного загиблого.

Складною залишається ситуація на Херсонщині, оскільки росіяни мають можливість обстрілювати регіон з невеликих дистанцій. На Донеччині, за даними українських військових, спостерігається зниження активності ворога, зокрема через значні втрати та брак боєприпасів.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 160 540 осіб військових. Також було знищено: