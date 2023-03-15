За минулу добу ЗСУ вбили ще близько тисячі російських окупантів. Ворожі війська продовжують штурмувати Бахмут, в районі Мар’їнки та Вугледару росіяни здійснили безуспішні спроби наступу. Вдень окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова, також продовжують обстрілювати Сумщину та Херсонщину.

ZAXID.NET підсумовує 385 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У середу по всій території України кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги, але, на щастя, обійшлось без масованих атак. Проте росіяни продовжують атакували прифронтові та прикордонні території, зокрема нові вибухи були на Сумщині, лише вночі окупанти обстріляли ствольною артилерією Зноб-Новгородську громаду, де було шість «прильотів».

Російська армія вранці вдарила по цивільній інфраструктурі Харкову. СБУ також затримала у місті агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків. Щоденно від ворожих атак потерпає Херсонщина та сам Херсон.

Щодо ситуації на фронті, то Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка - Луганської, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 161 520 осіб військових. Також було знищено: