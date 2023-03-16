Американські аналітики заявляють, що загальний темп російських операцій уздовж лінії фронту знизився. Українські військові фіксують нетипову активність росіян у Чорному морі. СБУ затримала двох шпигунок з Краматорська, які передавали російським окупантам інформацію про переміщення ЗСУ на Бахмутському напрямку.

ZAXID.NET підсумовує 386 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), загальний темп російських операцій уздовж лінії фронту порівняно з попередніми тижнями, схоже, знизився, а наступ ПВК «Вагнер» на Бахмут, вочевидь, наближається до кульмінації.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки.

СБУ затримала двох шпигунок з Краматорська, які передавали російським окупантам інформацію про переміщення ЗСУ на Бахмутському напрямку. Одна з них працювала медсестрою в бойовому підрозділі територіальної оборони.

Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян – ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту.

Повітряні сили уточнили, які ракети не може збивати українська ППО. Зокрема, протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 162 560 осіб військових. Також було знищено: