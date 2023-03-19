На тлі перегляду зернової угоди окупанти активізували обстріли Очакова. Біля Вугледара фіксується спад активності російських окупантів, епіцентром бойових дій продовжує залишатись Бахмут. У Запорізькій та Херсонській областях росіяни вдарили по житлових будинках, є жертви.

ZAXID.NET підсумовує 389 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У неділю російські військові обстріляли житловий будинок у Кам'янському на Запоріжжі, відомо про щонайменше трьох загиблих. Також окупанти атакували житловий будинок у Білозерці на Херсонщині, є одна поранена. Нові обстріли були зафіксовані й на Сумщині.

За даними ОК «Південь», на тлі перегляду зернової угоди окупанти активізували обстріли Очакова. Українські військові також зазначають, що біля Вугледара Донецької області фіксується спад активності російських окупантів. Епіцентром бойових дій продовжує залишатись Бахмут.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 164 910 осіб військових. Також було знищено: