Росіяни зосереджують зусилля на наступі у Донецькій та Луганській областях, але, щоб відволікти увагу українських військових, роблять видимість підготовки до наступу на інших напрямках. Сили оборони повідомляють, що окупанти намагаються оточити Авдіївку і найближчим часом ситуація там може стати такою, як у Бахмуті.

ZAXID.NET підсумовує 390 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Сумській області росіяни обстріляли з ствольної артилерії та гранатометів дві громади. Окупанти знову вдарили по Херсонщині, є поранені серед цивільних. Сили протиповітряної оборони також знищили ворожий безпілотник поблизу Києва.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що зараз російські військові зосередили свої наступальні зусилля у Луганській та Донецькій областях. Однак вони роблять видимість підготовки до наступу на інших напрямках, зокрема Запорізькому, щоб відволікти увагу українських захисників.

Сили оборони повідомили, що окупанти намагаються оточити Авдіївку і найближчим часом ситуація там може стати такою, як у Бахмуті.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 165 610 осіб військових. Також було знищено: