Підсумки 390 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни зосереджують зусилля на наступі у Донецькій та Луганській областях, але, щоб відволікти увагу українських військових, роблять видимість підготовки до наступу на інших напрямках. Сили оборони повідомляють, що окупанти намагаються оточити Авдіївку і найближчим часом ситуація там може стати такою, як у Бахмуті.
ZAXID.NET підсумовує 390 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У Сумській області росіяни обстріляли з ствольної артилерії та гранатометів дві громади. Окупанти знову вдарили по Херсонщині, є поранені серед цивільних. Сили протиповітряної оборони також знищили ворожий безпілотник поблизу Києва.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що зараз російські військові зосередили свої наступальні зусилля у Луганській та Донецькій областях. Однак вони роблять видимість підготовки до наступу на інших напрямках, зокрема Запорізькому, щоб відволікти увагу українських захисників.
Сили оборони повідомили, що окупанти намагаються оточити Авдіївку і найближчим часом ситуація там може стати такою, як у Бахмуті.
Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 20 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 165 610 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 537 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 869 (+16);
- артилерійських систем – 2 577 (+9);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 507 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 270 (+2);
- літаків – 305 (+0);
- гелікоптерів – 290 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 160 (+1);
- крилатих ракет – 907 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 416 (+8);
- спеціальної техніки – 265 (+3).