Росіяни безуспішно намагаються повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Наразі найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку. Загалом ворог наступає на п’яти напрямках, проте не має успіхів. За минулу добу, українські військові знищили ще близько тисячі російських загарбників.

ZAXID.NET підсумовує 391 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни продовжують спроби зламати нашу оборону та ведуть безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 166 570 осіб військових. Також було знищено: