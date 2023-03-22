Росіяни вдарили по гуртожитку під Києвом, а також по житлових багатоповерхівок у Запоріжжі. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних. Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Бахмутському напрямку та нагородив військових. На цьому напрямку йдуть одні з найскладніших боїв.

ZAXID.NET підсумовує 392 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили ракетами по житлових дев’ятиповерхівках у Запоріжжі. Відомо про десятки постраждалих, а також щонайменше одну загиблу людину. Уночі у низці областей лунали вибухи через масований запуск ворожих безпілотників. Під час атаки Росія запустила 21 ударний дрон Shahed, 16 із яких збили українські оборонці. На жаль, є жертви серед цивільних.

ППО спрацювала в Київській, Хмельницькій і Житомирській областях. Унаслідок влучання також частково зруйновано 4 та 5 поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею в Ржищеві, що на півдні під Києвом.

Уночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині, вибухи лунали й у Сумській області.

Президент Володимир Зеленський відвідав військових на передових позиціях Бахмутського напрямку та нагородив їх орденом «Золота Зірка».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 167 490 осіб військових. Також було знищено: